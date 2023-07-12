حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن حملات مكثفة، للتصدى لحالات البناء على الأراضى الزراعية وإيقاف التعدى عليها وإزالة أعمال البناء المخالف، وفرض النظام وسيادة القانون.





وتمكنت الإدارات المختصة بحى أول المنتزه من التصدى لـ3 حالات بناء على أراض زراعية بمناطق عزب "الطوير والمراغى ونصر صالح" بنطاق الحى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقد تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بثلاثة عقارات والتحفظ على معدات وأدوات ومواد البناء المستخدمة. ونفذ حى ثان العامرية حملة، تم خلالها إزالة عدد 2 بناء مخالف عبارة عن أسوار بمنطقة الهوارية. وقام حى وسط بإزالة أعمال بناء مخالف بأحد المحلات بمنطقة الحضرة الجديدة والتحفظ على مواد البناء. وتمكن حى الجمرك من إزالة بناء مخالف بعقار بشارع نصر الدين وبالبدء فى تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربى، نظرا لوجود ميل شديد بالعقار مما يمثل خطورة على الأرواح والعقارات المجاورة.

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