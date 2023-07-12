رئيس هيئة الدواء يزور شركة أفريجين للمستحضرات الحيوية بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مقر شركة أفريجين للمستحضرات الحيوية واللقاحات بجنوب إفريقيا، حيث كان فى استقباله الدكتورة بيترو تيربلانشيه، المدير العام لشركة أفريجين.





وتناولت الزيارة، وفقا لبيان صحفى، بحث سبل التعاون المستقبلى المشترك بين الشركة ونظائرها بجمهورية مصر العربية فى مجال اللقاحات والكواشف المعملية، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح التعاون والشراكة بين الجانبين فى ظل الدعم الفنى والإجرائى الذى تقدمه هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة. جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر، العام الماضى، ضمن الدول الست التى وقع عليها الاختيار لمبادرة تصنيع اللقاحات داخل القارة الإفريقية وفق تقنية mRNA، وأن شركة أفريجين هى الشركة التى وقع عليها الاختيار من قبل منظمة الصحة العالمية؛ لتحتضن الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA المستخدمة فى تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذى سيتم استخدامه فى مبادرة نقل تكنولوجيا التصنيع التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية فى أثناء جائحة كورونا. تأتى الزيارة فى ضوء حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات الخاصة بالأبحاث التى تجريها الشركة؛ للبدء فى المرحلة الثانية من المبادرة وهى نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختارة للمشاركة فى المبادرة. كما تعكس الزيارة حرص الهيئة على دعم جميع سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذا استثمار حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية، التى تعكس ثقة العالم فى المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

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