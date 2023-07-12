محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بكفر شكر (صور)

جدة - نرمين السيد - وبدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز ومدينة كفر شكر.

وشدد الهجان على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى نهاية العام الحالى.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 93% من إجمالى أعمال المحطة المدنية وجار توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن المحافظ من مهندسى الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، وجار الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر، وجار التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجها بالعمل بالتوازى مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وتفقد محافظ القليوبية مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذى يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجار العمل فى التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكلية إلى 75%، ويتم العمل على قدم وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة وذلك لخدمة مواطنى مركز ومدينة كفر شكر.



تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضارى متميز ومتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التى يحتاج إليها السائقين، فضلا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص ومينى باص وأتوبيس على مساحة 700 متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وتابع الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحى عزبة القدرى ببرقطا، والتى تبلغ مساحتها 4 أفدنة، وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردى، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة إستيعابية 15 ألف م3/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطه 100 مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحى بتلك القرى.