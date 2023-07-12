الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل

جدة - نرمين السيد - وأقيم بالكنائس القبطية الأرثوذكسية والأديرة فى مختلف المحافظات المصرية قداس عيد الآباء الرسل، وقبله أقيمت صلاة اللقان على المياه قبل بدء صلوات القداس وهى صلاة تقام 3 مرات فقط فى السنة فى عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد .

وخلال فترة صوم الرسل امتنع الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك إذ يعد صوم الرسل فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التى يسمح فيها بأكل السمك تخفيفا على الأقباط لكثرة أيام الصوم فى الكنيسة.

وصوم الرسل هو أحد الأصوام التى يصومها المسيحيون وهى الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوى إلى جانب يومى الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخماسين، والصوم الذى انتهى اليوم مارسه الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.

وصوم الرسل الذى تحتفل الكنيسة بانتهائه اليوم هو تخليد لذكرى بدء تلاميذ المسيح الخدمة فى أورشليم والتى امتدت إلى جميع أنحاء العالم حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.