حياة كريمة.. إنشاء وتجديد 5 مستشفيات و26 وحدة صحية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - كما وجه المحافظ، بزيادة نسب التنفيذ فى تلك المشروعات وخصوصا بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية فى تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وصرح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه جار إحلال وتجديد مستشفى مطاى، ومستشفى بنى مزار المركزى، بالإضافة إلى مواصلة إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مستشفى العدوة، ومستشفى مغاغة لخدمة حوالى 650 ألف نسمة، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة ما يقرب من 600 ألف نسمة.

وأشار إلى الانتهاء من رفع كفاءة 26 وحدة صحية، منها 5 وحدات صحية بمركز ديرمواس، 9 وحدات بمركز العدوة، 3 وحدات بمركز ملوى، 9 وحدات بمركز أبوقرقاص، واستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة باقى الوحدات الصحية.