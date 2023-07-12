48 قيادة.. حركة تنقلات واسعة لنواب رؤساء مراكز الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتى فى إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفى للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى. وأشار محافظ الجيزة الى أن الحركة استهدفت إختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية. وجاءت حركة التنقلات والتكليفات على النحو التالى: - محمود بيومى عبدالحفيظ وحاتم صالح محمد إبراهيم ومحمد صلاح الدين الجبالى ورجب جمال محمد وكريم معداوى عبدالمعز نواب لرئيس مركز ومدينة أوسيم. - هانى أحمد فؤاد وعمران رزق محمد ومحمد جمعة محمد وخالد جمعة حامد نواب لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس. - عادل مصطفى إسماعيل عقرب وعمر عيد حسانين وحسنى عبدالسلام أحمد ونافع مبارك محمود ومحمد صبرى عبدالقادر نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر. - عصام حسنى عبده ومعاوية أحمد حسن وأحمد على عبدالحميد وطارق رمضان شعبان وسميرة عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة الصف. - أسامة حميدة حميدة ومحمد رمضان ميل حسين وسمير عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح. - سيد طه محمد جعفر ووليد محمد محمد سيد وسامح شعراوى سيد وسيد عبدالفتاح رشوان ووليد جمال على نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين. - سعيد محمد عبدالوهاب ومبروك البيومى عبدالحميد وكريم مختار معوض ومصطفى عبدالله أبوسريع وزكريا دسوقى فرج العياشى ومعتز أحمد فاوى نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة. - نبيل قدرى عبدالباقى وصلاح محمد محمد الديب وصفاء كمال فرج سيد ورفعت محمد حافظ حتحوت نواب لرئيس مدينة الحوامدية. - إسراء عبدالتواب نصر الدين وعز أمين عبدالمجيد ورياض منصور رياض ومحمد عبدالتواب محمد إبراهيم وأحمد مصطفى محمد عويس نواب لرئيس مركز ومدينة العياط. - عادل مرضى محمد على وفاضل أحمد ناجى وطارق عبدالزارق إبراهيم نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى. - ولاء مكاوى إبراهيم مكاوى ووليد إبراهيم حسين نواب لرئيس حى جنوب الجيزة. - معتز عبدالعزيز مسعود نائب لرئيس حى الهرم.

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