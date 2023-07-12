غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان الأخير

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدا الخميس الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.





وسيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، غدا، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء امتحان مادة الاقتصاد.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب فى الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية، علوم، ونحو 98.6 ألف طالب فى الشعبة العلمية، رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.