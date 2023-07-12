معلومات الوزراء يطلق عددا جديدا من مجلته «آفاق اقتصادية» حول العمل

جدة - نرمين السيد - وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التى تغطى مختلف موضوعات "اقتصادات العمل"، كما استعرض فى الإطار النظرى المفاهيم المرتبطة باقتصادات العمل، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلى والدولى، واختتم بالتوقعات المستقبلية، والمؤشرات الاقتصادية المحلية.

واستعرض العدد مقالات عديدة للرأى تناول أحدها "ديناميكيات أسواق العمل: المحددات والآفاق المستقبلية" والذى أشار إلى محددات الطلب على العمل فى المدارس الاقتصادية، وأهم التغيرات الديناميكية فى سوق العمل، والآفاق المستقبلية لأسواق العمل عالميًا، حيث تحظى سوق العمل بأهمية خاصة فى الدراسات الاقتصادية نظرًا لكونها إحدى القنوات الرئيسة التى تنتقل منها الأزمات والمشكلات الاقتصادية إلى القطاع العائلى فى المجتمع.

وتناول العدد طبيعة سوق العمل من جانبين، الأول يمثل عرض العمل وأهم العوامل المؤثرة فيه النظام التعليمى والتدريب وإعادة التأهيل، كما يشكل الطلب على العمل الجانب الآخر للسوق والذى يتكون من مجموعة المؤسسات والجهات التى تقدم فرصًا للتوظيف، وحتى يتحقق التوازن فى سوق العمل يتطلب الأمر تساوى الطلب على العمل مع المعروض منه.

وقدم المقال مجموعة من المقترحات لتعزيز كفاءة سوق العمل حيث يتحتم التحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة وهى سوق عمل تسمح وتشجع جميع الأشخاص فى سن العمل على المشاركة فى عمل مدفوع الأجر وتوفر إطارًا لتنمية مهارتهم، وتتسم أيضًا بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة ومواءمة مع التغيرات المختلفة حتى يتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة مضافة من السياسات المطلوبة لتنمية المهارات لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وهى، "بناء المهارات والقدرات للعاملين فى الاقتصاد الرسمى والشركات بحيث تتوافق مع التحولات التكنولوجية"، "التحول نحو ريادة الأعمال والمشروعات الرائدة وتوفير التمويل اللازم لها على المستوى الجزئى Microfinance"، "وزيادة الوعى لدى متخذى القرار والقطاع الرسمى وغير الرسمى بأهمية التدريب وإعادة التأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة"، "وزيادة قدرات التعليم الرسمى ومؤسسات التدريب بحيث تكون قادرة على إكساب خريجى هذه المراحل القدرة على الاندماج فى سوق العمل ومتطلباتها الديناميكية".

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فضلا عن "تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تحقق تحولًا فى أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا وعالمية من خلال ثلاثة توجهات تدفع فى اتجاه هذا التحول وهى،زيادة الربط الشبكى وزيادة نسبة استخدام الهواتف المحمولة بين السكان، وتعزيز قدرات العمل عن بعد، وتعهيد العمل والتحول نحو العمل باستخدام المنصات الرقمية، واخيرا عولمة المهارات بتوفير المهارات التى تلقى طلبًا عالميًا.

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "التحول نحو الوظائف الخضراء كأحد ركائز التنمية المستدامة"، والذى أوضح أن الوظائف الخضراء هى تلك الوظائف التى تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية؛ مما يؤدى فى النهاية إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبتعبير أكثر دقة هى الوظائف اللائقة التى تحقق فى الوقت ذاته "تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتقليل من الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية".

ولفت إلى أن الوظائف الخضراء يمكن إيجادها وخلقها فى منطقة واسعة من القطاعات، وتشمل جميع مستويات المهارات، من المهندسين والتقنيين إلى العمال ذوى الياقات الزرقاء، وبناءً عليه تم النظر إلى التحول نحو هذه الوظائف كونه أحد العوامل التمكينية الأساسية لتحقيق التحولات الخضراء، الداعمة لتعزيز الأهداف الأممية الطموحة، ومن ثم ضمان معايير الاستدامة فى أبعادها المختلفة.

تجدر الإشارة إلى وجود علاقات جدلية ومتبادلة بين كل من السياسات الخضراء والنمو الاقتصادى والتوظيف، ومن ثم لابد أن تركز حزمة السياسات الخضراء على أسواق العمل من خلال استهداف معالجة القنوات التى يمكن من خلالها تحفيز مستويات التوظيف، وبصفة عامة تم تحديد عدد من القطاعات والتى تم اعتبارها ذات إمكانية للتحول نحو الوظائف الخضراء تتمثل فى "البناء المستدام، الزراعة العضوية، الطاقة المتجددة، الأنشطة الحكومية، الصناعات النظيفة، النقل العام، ومشروعات إعادة التدوير وإدارة المخلفات".

وقدم المقال حزمة من السياسات التى تسعى لتسهيل عملية انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء بالتركيز على السياسات الكلية كما يلى، "إعادة تخصيص الاستثمار نحو البحث والتطوير ودفع البنية التحتية الخضراء الأولية"، "واستخدام السياسة المالية كأداة فاعلة فى تحقيق نتائج توظيف عامة إيجابية من التحولات الخضراء.

النمو فى القطاعات الأقل كثافة

فمن ناحية يتم فرض زيادة تدريجية فى الضريبة مما يرفع السعر النسبى للسلع الأكثر كثافة فى الانبعاثات ويحفز النمو فى القطاعات الأقل كثافة، ومن ناحية أخرى يتم خفض الضرائب المستحقة على العمال ذوى الدخل المنخفض ويتم تعويض هذا الخفض من خلال تأثير ضريبة الكربون"، "وأهمية صياغة سياسات سوق العمل التى تساعد فى تعزيز قدرة العمال على العثور على الوظائف الخضراء وتقليل حوافز بقائه فى وظائف أكثر تلوثًا"، "ومساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة".

وأشار المقال إلى سعى الحكومة المصرية نحو تعزيز جهود التحولات الخضراء وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة قطاعات الدولة ذات الصلة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 85 مليار دولار خلال مؤتمر "كوب 27" والتى ستحتاج إلى نحو 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيلها، الأمر الذى يزيد من حتمية التحول نحو الوظائف الخضراء فى الاقتصاد المصرى بما يضمن معايير الاستدامة.

وتناول العدد مقالًا بعنوان "تأثير الاستثمار فى رأس المال البشرى على اقتصادات العمل"، حيث تستهدف الدولة تبنى سياسات اقتصاد سوق منضبطة تتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد، وقادرة على تحقيق نمو مستدام يمتاز بالتنافسية والتنوع يعتمد على المعرفة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق.

وأكد المقال أهمية الوصول لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، تحقيقًا للهدف الثامن من الرؤية التنموية وأجندة التنمية المستدامة "العمل اللائق ونمو الاقتصاد - تعزيز النمو الاقتصادى المطرد، والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف - تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة".

السياسات التمكينية

واستعرض المقال، السياسات التمكينية التى تستهدف تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الإقليمى والعالمى والشراكات الفعالة لتنفيذ بناء القدرات واتساق السياسات والمؤسسات التى تدعم استقرار اقتصاد العمل.

وأكد المقال أن تحليل اقتصادات سوق العمل ضرورى للتوصل إلى استنتاجات تتعلق بسوق العمل حيث يساعد فى تحديد الطلب والعرض فى السوق والعوامل التى تؤثر على القوى العاملة ورأس المال البشرى مثله مثل أى أصل آخر ليس بمنأى عن الاستهلاك وغالبًا ما يتم قياس ذلك بالأجور أو القدرة على البقاء فى القوى العاملة أو القدرة على مواكبة الابتكار.

وأشار المقال إلى أنه قد تنخفض قيمة رأس المال البشرى للفرد إذا لم يتمكن من تبنى تقنيات جديدة لتحسين جودة ومستوى الإنتاج، مما يتطلب استثمارًا فى التعليم والتدريب ومهارات الاتصال ومهارات حل المشكلات والصحة العقلية والنفسية والمهارات الشخصية.

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "محددات الطلب على العمل وتحديات سوق العمل فى مصر"، حيث يواجه سوق العمل فى مصر تحديات، ولكن يظل أمامها فرص جيدة للنمو والتحسن إذا ما تم الاهتمام بالتحديات التى تواجهها مثل "البطالة والعمالة غير الرسمية، الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل"، ومن أبرز سبل التغلب على التحديات التى تواجه سوق العمل المصرى الاهتمام بالآتى "زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات مقبولة ومتزايدة، دعم ريادة الأعمال، العمل على فتح أسواق جديدة، الاهتمام بالتعليم والتدريب، تحفيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، توفير برامج تمويلية وائتمانية، توفير بيئة استثمارية جاذبة".

وتناول العدد مقالًا بعنوان "أثر النمو الاقتصادى على اقتصادات العمل"، والذى أوضح ضرورة تطوير الخطط والاستراتيجيات من النمو الاقتصادى إلى التنمية الاقتصادية المستدامة التى تؤثر بالإيجاب على اقتصادات العمل عبر الاستمرار فى توجيه الاستثمارات إلى أنشطة اقتصادية تتصف باستخدام كثيف للعمالة مثل "الزراعة والتشييد والبناء والمنسوجات" مع إعطاء الأولوية إلى محافظات الصعيد إلى جانب توجيه أيضًا الإنفاق الاستهلاكى إلى أنشطة اقتصادية كثيفة استخدام العمالة من خلال اتجاه جزء من الاحتياجات الحكومية إلى منتجات المشروعات الصغيرة.

تناول الوكالات لمستقبل التوظيف

وقد استعرض العدد كذلك أبرز توجهات وتناول الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء والمنظمات العالمية للموضوعات المتعلقة بمستقبل التوظيف فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى حيث يتوقع تقرير منظمة العمل الدولية للعمالة والتوقعات الاجتماعية أن نمو العمالة العالمية سيكون 1% فقط فى عام 2023، أى أقل من نصف المستوى الذى شهده عام 2022.

وقد هيمنت عمليات التسريح الجماعى للعمال على عناوين الأخبار فى الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون العاملون فى خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة لخطر فقدان وظائفهم فى الأشهر القليلة المقبلة وفقاً لمؤشر "مخاطر فقدان الوظيفة"، ومن أبرز الشركات التى أعلنت عن اعتزامها تخفيض الوظائف فى بداية 2023 سواء تكنولوجية أو غيرها "ميتا، جوجل، ميكروسوفت، DELL H، أمازون، زوم، فورد موتورز، ماكدونالدز، جولد مان ساكس، ماكينزى".

وأشار العدد إلى التوقعات المستقبلية بشأن اقتصادات العمل حيث من المتوقع اختفاء 85 مليون وظيفة فى السنوات الخمس المقبلة، بسبب انتشار الأتمتة فى مجالات العمل،- وعلى الرغم من العناوين الرئيسة فإن قادة الموارد البشرية لا يزالون متفائلين بشأن تعيين العمال والاحتفاظ بهم فى الأشهر المقبلة.

وقد سلطَّ العدد الضوء على أبرز الخبرات الدولية فى مجال توظيف المواهب بدول "سويسرا، سنغافورة، السويد.