سفير فلسطين فى تونس: مصر تلعب دورا مهما وحاسما لتوحيد الصف الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفلسطينى فى تونس هائل الفاهوم، أن احتضان القاهرة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، نهاية يوليو الجارى، يأتى فى إطار دورها المهم والحاسم من أجل توحيد الصف الفلسطينى؛ للحفاظ على الهُوية الفلسطينية التى يسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تبخيرها.





وقال السفير الفلسطينى بتونس - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - إن "الأشقاء فى مصر هم الأقدر على العمل فى إطار جوهر هذه القضية"، مشيرًا إلى أن "صمود الشعب الفلسطينى على أرضه ليس لمصلحة القضية الفلسطينية وحسب؛ وإنما لتثبيت توازنات جديدة ترتكز إلى استراتيجيات الحلول بدل من استراتيجيات الحروب". وأضاف أن "نجاح الأشقاء فى مصر بتوحيد الصف الفلسطينى سيكون بمثابة انتصار للإنسانية فى إطار العمل والتركيز على وحدة الصف الفلسطينى"، موضحا أن هناك حاجة ماسة لوعى وطنى شريف، والبحث عن آلية ومسار للدخول فى إطار تحرير الوطن، وإفشال هذه الاستراتيجيات التى تهدف إلى تفتيت أمتنا من داخلها.

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