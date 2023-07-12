محافظ القليوبية: الدولة حريصة على تقديم تيسيرات لجذب المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ القليوبية مصنعين لتصنيع منتجات ومشتقات الألبان ومصنع لتغليف الخضروات والفاكهة، ومصنع لإنتاج اللحوم المصنعة وتغليف البيض الأورجنيك.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، وأشاد محافظ القليوبية بالمنتجات التى تقوم المصانع بتصنيعها، والتى يتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى.

والتقى محافظ القليوبية عددا من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير كل سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها، كما تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.

كما أشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوى لتلك الشركات والمصانع فى دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كل الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، مما يساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى وزيادة معدلات التصدير.



وأكد محافظ القليوبية حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادى وبما يساهم فى دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

رافق المحافظ بالجولة أحمد منصور المدير التنفيذى للمنطقة الاستثمارية ببنها، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينة بنها.