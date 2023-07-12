محافظ القليوبية يبحث مقترحات إنشاء كوبرى مشاة على محور الفريق العصار

جدة - نرمين السيد - بحث عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مع الأجهزة التنفيذية مقترحات إنشاء كبارى مشاة بمحور الفريق العصار بحى شرق شبرا الخيمة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيرا لهم وعبورهم بطريقة آمنة.





وأوضح محافظ القليوبية، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء، أهمية كبارى المشاة فى توفير عبور آمن للمواطنين خصوصا بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار دراسة ترحيل كوبرى المشاة المنشأ بالفعل حاليا الكائن بنزلة كوبرى مسطرد بحوالى 200 متر، لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع تحويل السلالم الخرسانية إلى مصاعد كهربائية تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوى الهمم.

واستعرض المحافظ مقترحات أماكن إنشاء كوبرى جديد للمشاة حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين.

كما ناقش الاجتماع مقترحات المفاضلة بين إنشاء سلم كهربائى أو مصعد للكوبرى لتتناسب مع كثافة المشاه ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين وجار استكمال الدراسات بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة وشاملة لبدء تنفيذ ترحيل وتأهيل كوبرى المشاة المقام حاليا بنزلة كوبرى مسطرد وإنشاء كوبرى مشاة جديد بمنطقة الإدارة التعليمية، مع عمل دراسة على أرض الواقع من حيث كثافة المشاة فى أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لاختيار المقترح الأمثل الذى يخدم المواطنين بشكل آمن.