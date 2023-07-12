وزيرة البيئة تتوجه إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماع وزارى حول العمل المناخ

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى، ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الاجتماع الوزارى السابع حول العمل المناخى، والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبى وكندا والصين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ أن الاجتماع سيلقى الضوء على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون للمناخ فى دبى COP28 والنتائج المتوقعة منه، وآليات البناء على نتائج ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، ومنها اعلان صندوق الخسائر والأضرار وآليات تفعيله، ومناقشة آلية الخروج بقرار تقييم عالمى هادف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس والتعاون الدولى فى مجال المناخ، إلى جانب وسائل تنفيذ ودعم إجراءات التخفيف والتكيف.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون فى مجال إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمى فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، وسبل تسريع الانتقال العادل للطاقة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز العمل بشأن التكيف ومناقشة التقدم العالمى فى تعزيز التكيف والمرونة والاتفاق على هدف عالمى للتكيف، والتعاون الدولى لتنفيذ إجراءات التكيف.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المؤتمر سيناقش أيضا موضوع تمويل المناخ، والتقدم المحرز فى تحقيق الهدف المتمثل فى توفير وتعبئة 100 مليار دولار أمريكى فى السنة من البلدان المتقدمة وحتى عام 2025، والتقدم المتوقع إحرازه فى مناقشة تمويل المناخ فى مؤتمر المناخ المقبل COP28.

وستعقد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها فى الاجتماع عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون الثنائى فى مجالات البيئة والمناخ مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية ومنها الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبى.