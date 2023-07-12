جدة - نرمين السيد - وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التى من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.





يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات. وصرح عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن الفيديو التوضيحى الذى أعده المركز الإعلامى للوزارة يتضمن أسماء الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى وكيفية التسجيل. وأضاف المُتحدث الرسمى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكترونى من هنا وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموعد والرابط.. التعليم العالى تنشر فيديو توضيحى حول اختبارات القدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.