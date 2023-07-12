الأوقاف: الإدمان الإلكترونى آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم

جدة - نرمين السيد - أكد علماء وأئمة الأوقاف أن الإدمان الإلكترونى آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم وتسلب أرواحهم، وتؤثر بشكل سلبى على الصحة النفسية والعقلية للطفل، كما تؤدى إلى الانحراف والسلوكيات الخاطئة.





جاء ذلك خلال مناقشة علماء وأئمة الأوقاف قضية "مخاطر الإدمان الإلكترونى على الأطفال" فى إطار فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافى الذى تعقده الأوقاف فى 27 محافظة الثلاثاء من كل أسبوع. وأشار العلماء بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء إلى أن الإدمان الإلكترونى نوع من أنواع الاضطرابات التى يعانى منها بعض الأطفال، مما يقتضى تعاون المجتمع لترشيد تعرض النشء والشباب للأجهزة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها، بما يتيح للنشء توزيع الوقت واستثماره بطريقة فعالة وآمنة بعيدا عن الإدمان الإلكترونى.

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