الحكومة: لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسى الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسى الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024. وشددت على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد 2023/2024 حتى الآن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمى فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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