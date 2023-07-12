السيسى يهنئ نظراءه فى أمريكا والقُمر المتحدة ومنغوليا بيوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.





كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس القُمر المتحدة عثمان غزالى؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة القُمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. وفى سياق متصل، هنأ الرئيس السيسى نظيره المنغولى خوريلسوخ أوخنا بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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