تفاصيل أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تجرى وزارة البيئة استعداداتها لتنظيم المؤتمر الأول للاستثمار البيئى والمناخى، الذى يناقش إدارة المخلفات والسياحة البيئية، وصناعات الاقتصاد الحيوى والزراعة، الأمن الغذائى والطاقة المستدامة، ومشروعات تقليل الانبعاثات.





ومن المقرر عقد المؤتمر فى نهاية شهر يوليو الجارى، ويهدف لعرض الفرص الاستثمارية، وعرض التجارب الناجحة فى الأنشطة البيئية. كما يهدف المؤتمر لبناء شبكات تواصل محليا ودوليا، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.

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