حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادات ISO

جدة - نرمين السيد - تحصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية "أيزو 9001" لعام 2015 وشهادة جودة المؤسسات التعليمية "أيزو 21001" لعام 2018 وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء "أيزو 22000" لعام 2018.





جاء ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية ووحدات التدريب التخصصية لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

وخلال مراسم تسليم الشهادات، ألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمى التخصصى إستناداً على الأسس العلمية المدروسة تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات ربنا المسلحة ودورها فى خدمة الوطن. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة.

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