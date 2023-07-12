وزير الزراعة يبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان، عددا من الموضوعات والتى تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار فى قطاعات الانتاج الحيوانى، والسمكى والداجنى، فضلا عن قطاعى الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجارى للحاصلات الزراعية المصرية الى السوق القطرى، وذلك فى ظل السمعة العالمية التى تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.

وأكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أى عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.





كما أكد القصير الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة فى مجال الزراعة، فضلا عن ان مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير فى القطاعات المختلفة للاستثمار التى من شأنها تساهم فى تعزيز الأمن الغذائى وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار فى مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرا للخبرة التى تتمتع مصر بها فى هذا الشأن، وتتمتع مصر بالخبرة الكبيرة فى هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.

وأشار السفير القطرى، إلى أن مصر أرض خصبة فى الاستثمار، وذلك فى ضوء الاصلاحات التى قام بها الرئيس السيسى مؤخرا فى هذا الخصوص، لافتا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطرى، والقيادة السياسية بها، على اعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطرى وجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار فى مصر.

وأضاف أن هناك فرص كبيرة للاستثمار فى عدد كبير من القطاعات فى ضوء الاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به مصر حاليا.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على توقيعها فى أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع،

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.