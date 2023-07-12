تطور زمنى.. الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - منذ بداية الأزمة السودانية فى الخامس عشر من أبريل الماضى، بذلت مصر جهود عديدة من أجل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسى سلمى لإنقاذ أرواح السودانيين، بل وألزمت نفسها بحماية الأشقاء الراغبين فى اللجوء إليها والإقامة فيها لحين انتهاء الأزمة.





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