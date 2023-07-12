تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة (إنفوجراف)

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فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة.
وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتى تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك فى إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدى المقدم من جانب الدولة للمستحقين.
كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدى نظراً للظروف التى تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدين بالتعليم.
كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدى، لكل من برنامجى "تكافل" و"كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.
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