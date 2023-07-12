مدبولى: تطوير جنوب القاهرة جزء من خطة تأهيل المقاصد التاريخية والتراثية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما حضر أعضاء الفريق المختص بإعداد الرؤية، وهم: الدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة زينب شفيق، أستاذ متفرغ بقسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى صبرى، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، والدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، والدكتور شهاب محمود، بكلية الهندسة، جامعة الأزهر.

وبدوره عرض الدكتور أيمن عاشور، أبرز محددات الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بهدف الحفاظ عليها، مؤكدا أنه جرى اختيار فريق أكاديمى متخصص لديه خبرات واسعة، من أجل الخروج بأفضل المقترحات العملية للتطوير، بما يراعى الأبعاد التاريخية المرتبطة بالمنطقة.

وأوضح أن إعداد الرؤية بدأ بفهم الخلفية التاريخية والتراثية للمنطقة وطبيعة الموقع وشبكة الطرق المحيطة، ودراسة أهم المقومات وعناصر التفرد التاريخى، والتحديات الرئيسية، وصولا لسياسات مقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وفق رؤية متكاملة.

واستعرض الوزير، الدراسة الخاصة بنطاق التطوير المستهدف، وحدودها التى تتمثل فى طريق الفسطاط جنوبا، والقاهرة الفاطمية والخديوية شمالا، وجبل المقطم وطريق الأوتوستراد شرقا، ونهر النيل وطريق الكورنيش غربا.

وتطرق الوزير إلى أهم المقومات والتحديات الرئيسية المرتبطة بنطاق التطوير، مشيرا إلى تميز هذه المنطقة بالتفرد التراثى والتاريخى، حيث تضم القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، إلى جانب منطقة مزارات آل البيت، ومنطقة حدائق الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، بالإضافة إلى منطقة المقابر التراثية والتاريخية، وبها عدد كبير من المبانى ذات الطرز المعمارية العريقة والقيمة التاريخية الكبيرة، وتم استعراض المسارات السياحية الحالية بين تلك المقاصد المتنوعة والفريدة.

وتناول الوزير، الوضع الحالى والتحديات المحيطة، ومن بينها تواجد عدد من الأسواق غير الرسمية بشكل عشوائى، وتضرر المبانى والمقابر من المياه الجوفية، ووجود كثافة مرورية عالية فى بعض المناطق التاريخية.

كما عرض خلال الاجتماع، السياسات المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية والحفاظ عليها، لربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة بهدف تدعيم المنطقة سياحيا والحفاظ على التراث بها، مع تكامل تلك السياسات وما ينتج عنها من مشروعات لتشكل منظومة واحدة تهدف إلى تطوير النطاق العمرانى والتاريخى للمنطقة لتكون منطقة سياحية تراثية بقلب القاهرة.

ونوه الوزير بأن السياسات المقترحة تتضمن وضع مخطط تطوير لدعم حركة السياحة، مع إيجاد شبكة محاور خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية، بالإضافة إلى الارتقاء العمرانى بالمناطق السكنية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية مثل الأوتوستراد، وكذا التعامل مع مشكلة المياه الأرضية بتخفيضها بالطرق الهندسية المعروفة مع إمكانية استغلالها كمناطق خضراء وأنشطة تتكامل مع حدائق الفسطاط.

وأورد أن تلك السياسات المقترحة تسعى أيضا لتحقيق الاستفادة من محاور الحركة المقامة حديثا فى تخفيف حركة المرور العابر وحل المشاكل المرورية بالمنطقة التاريخية، مع توفير أنشطة خدمية لتدعيم الرحلة السياحية وتوفر بعض الفرص الاستثمارية للمنطقة.