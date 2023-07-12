وزير الدولة للإنتاج الحربى: جزاءات رادعة على أى مقصر فى الشركات التابعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة للاطمئنان على مسيرة العمل والإنتاج، وفى بداية الجولة قام الوزير بالاطلاع على عرض تقديمى حول أنشطة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والمؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذى للمشروعـات الجـارى والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة تفقّد الوزير خطوط الإنتاج داخل الشركة (مصنع 18 الحربى) والتى تضم مجمعين صناعيين بإجمالى 30 مصنعا، وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الشركة تعد رائدة الصناعات المتخصصة فى مصر ولها دور حيوى فى كلا المجالين العسكرى والمدنى حيث تنتج المادة الدفاعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادى والثنائى والثلاثى والكروى والخراطيش الاحتراقية وكذلك المادة الدافعة للمحركات الصاروخية مثل (الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل) وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والوقود الصاروخى المختلط وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبى الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

واستمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، للعاملين بمختلف خطوط الإنتاج وحرص على التعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة فى عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة فى مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلى.

وشدد على ضرورة قيام عناصر الأمن الصناعى بمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والمتابعة المستمرة لإرتداء العاملين لمهمات الأمان أثناء عملية الإنتاج مع ضرورة اتباع كل المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعى يحقق أمان البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية الضارة، ووجّه بالحرص على تنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائين والمحاسبين والفنيين وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابى والوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تنتج المفرقعات التى تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق كما تساهم فى المشروعات القومية لمحاجر شركات الأسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت الماء، كما تتعاون الشركة (مصنع 18 الحربى) مع "نالكو" الأمريكية لاستخدام مادة البيوريت لتنقية مياه الصرف الصحى والتى تعد واحدة من أحدث طرق تكنولوجيا المعالجة الكيميائية وتم الاستعانة بها بنجاح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى فى بلانة بمحافظة أسوان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بشرم الشيخ.

وأضاف أن وزير الدولة للإنتاج الحربى أصدر خلال الجولة التفقدية توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكل القطاعات التابعة للشركة مع تنفيذ سياسة ترشيد المصروفات بكل أشكالها، كما وجّه بضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، كما شدد الوزير على عدم إغفال محاسبة المقصرين وتوقيع جزاءات رادعة على أى مقصر فى كل الشركات والوحدات التابعة ووجّه بضرورة التزام العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربى) بالتركيز الكامل خلال العمل واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وإرتداء ملابس ومهمات الأمن الصناعى خاصةً وأن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضى الحذر فى التعامل مع المواد والأدوات والمعدات المتاحة.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس حاتم صلاح الدين رئيس قطاع الأراضى والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاع المشروعات ومحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسى والدكتور مهندس عماد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية.