الأعلى للجامعات المصرية يوصي بتعميم تجربة جامعة الأزهر في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يوليو 2023 02:26 مساءً - أشاد المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بجهود وتجربة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجاء ذلك عقب عرض الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، تجربة الجامعة الثرية في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمام الحضور.

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاستفادة مما قامت به جامعة الأزهر، موجهًا بالتعميم على الجامعات المصرية؛ للاستفادة من هذه التجربة الثرية التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.