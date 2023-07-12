سنوات التحدى والإنجاز.. الأسمرات 3 مدينة حضارية بديلة للعشوائيات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروع الأسمرات المدينة الحضارية البديلة للعشوائيات. جاء ذلك فى إطار التكافل الاجتماعى من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات، حيث تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، والتى تتمثل فى إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالى 124 عمارة، بتكلفة 1,75 مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن 31000 نسمة.

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