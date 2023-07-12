وزارة العمل: حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، بدء الاستعدادات للحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين فى العمل فى الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم.





واتفق المجتمعون على اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن منظمتى الهجرة الدولية، والعمل الدولية؛ للاستفادة من خبراتهم فى "الخطة" التى تأتى فى إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ولتعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة أمال عبدالموجود، وممثلين عن الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، وشركة "Axeer" المتخصصة فى تنفيذ حملات التوعية.

ودارت نقاشات بشأن مجموعة من التساؤلات التى ستشملها الحملة عن حقوق وواجبات العمال، والتشريعات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، وتوعيتهم بشرعية العمل بالخارج، والآليات والطرق المشروعة للجوء إليها، وكذلك إبراز دور وزارة العمل فى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الداخلية والخارجية، والتركيز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وإطلاق حملات قومية لتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب نحو ثقافة العمل، وتحسين صورة العمل فى المجتمع، والتشديد على أهميته، تماشيًا مع المتغيرات والتحديات التى لحقت بسوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وتحدث المجتمعون عن دور الحملة الإعلامية فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم السياسات البديلة التى تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل، ورفع الوعى بين العمال الحاليين فى مصر، والباحثين عن عمل بشأن التشريعات الوطنية والدولية والتدابير المُتخذة لحمايتهم فضلا عن طرق البحث عن عمل لائق وآمن، وضمان الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج بما يتوافق مع المعايير الدولية العادلة للتوظيف وحقوق العمال، وتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب فى اتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وزيادة وعى الرأى العام بشأن الحق فى التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

وتنتج "الحملة الإعلامية" وتصمم وتنفذ محتوى رقميًا يخدم أهداف الحملة وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعى ذات الصلة "تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث، واتس آب، وشبكة Google الإعلانية، ويتضمن المحتوى الرقمى: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب، وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب، وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل فى القرى، وإنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعى بحقوق العمال والتوظيف العادل، ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التى تحتوى على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

الجدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاته وجه فى وقت سابق بسرعة إطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتركيز على حث الشباب للإقبال على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من خطط الوزارة فى التدريب المهنى المجانى لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، واستهداف الراغبين فى الالتحاق بسوق العمل فى مصر وخارجها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعريفهم بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والتشريعات الدولية والوطنية فضلًا عن سبل البحث عن وظائف فى الخارج، وضمان الوصول إليها بطريقة مناسبة وأخلاقية، والتأكيد على دور الدولة فى تأهيل الشباب لسوق العمل.