«100 يوم صحة».. إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة علاجية، فى محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تضم 15 عيادة متنقلة، وتستمر لمدة أسبوعين، بمركز شباب مدينة العريش، لتقديم خدمات الكشف وإجراء الفحوصات، وصرف العلاج بالمجان، ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التخصصات المتوفرة فى القافلة تشمل "باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، جلدية، رمد، أمراض صدرية، أسنان، تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى أشعة بالسونار، ومعمل تحاليل، صيدلية لصرف الأدوية بالمجان. وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، على أن يتم إحالة الحالات التى تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

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