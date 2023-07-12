رحلة تصنيع وتسليم.. أول حفار بترول «صنع فى مصر» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أول حفار بترول «صنع فى مصر». وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، يرافقه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، وقيادات قطاع البترول، تسليم الحفار، إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها فى تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

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