خدمات مبادرة «100 يوم صحة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن خدمات المبادرة التى تهدف التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم". وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن المبادرات الصحية الرئاسية، التى جرى تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية، أسهمت فى تعزيز النظام الصحى، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصرى من الإهمال الصحى، وأسهمت تلك المبادرات فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن. وجاءت الخدمات فيما يلى:

تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات دعم صحة المرأة الفحص بالرنين المغناطيسى خدمة الماموجرام والأشعة المقطعية فحص فيروس سى والأمراض المزمنة الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة علاج سرطان الكبد والضمور العضلى الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة رعاية كبار السن وفحص المقبلين على الزواج الكشف عن الاعتلال الكلوى والأورام السرطانية.

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