مدبولى يلتقى مسؤولى شركة «بلاك روك» العالمية

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بمسؤولى الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أتمنى أن تُتاح أمامكم الفرصة للتجول فى العاصمة الإدارية لتروا بأنفسكم ما جرى إنجازه هنا فى غضون 6 سنوات فقط.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بشركة "بلاك روك" التى تعد واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التى تتخطى 9 تريليونات دولار.

وأعرب "مدبولى" عن تقديره لزيارة مسؤولى الشركة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة مهمة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: "أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى".

وأضاف: نعمل الآن على مسارين متوازيين، الأول هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها فى العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفى هذا الصدد أعلنا بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص فى شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح".

وتابع أن المسار الثانى الذى نمضى فيه بالتوازى مع ما ذكرته سلفًا هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشاد جوردن فريزر، العضو المنتدب لشركة "بلاك روك"، ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة المصرية، قائلًا إن الخطوات الإصلاحية التى تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال هنا فى السوق المصرية.

وقال إنَّ هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى البلاد بعد الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية.

كما أثنى "فريرز" على السرعة التى تخطو بها مصر كسوق ناشئة، فى ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها مصر هى خطوات سريعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض "فريزر" تصورات "بلاك روك" للاستثمار فى مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر فى سوق الأسهم.

وفى غضون ذلك، أشار كريم عوض إلى أن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية فى العمل فى مصر، ومن أجل هذا وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادى، فهم لديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزى، ومسئولى صندوق مصر السيادى، وعدد من شركات القطاع الخاص.