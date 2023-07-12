إزالة جزء من كوبرى 15 مايو فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو بحى العجوزة فى ضوء خطه الدولة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.





وأوضح محافظ الجيزة أنَّ المشروع يتضمن عددًا من المراحل التنفيذية فى مقدمتها توسعه الكوبرى ليصل الى خمس حارات فى كل اتجاه بدلًا من حارتين حاليا ورفع كفاءة وتطوير جزء من الكوبرى الحالى والتى بدأت تؤتى ثمارها قبل انتهاء المشروع سواء أعلى الكوبرى أو على الطريق السطحى واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة، مؤكدًا أنَّ الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة والتى تلقى رعاية مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق النهضة التنموية ورؤية مصر 2030.



وأشار المحافظ إلى إزالة وتكسير جزء من جسم الكوبرى بالمنطقة الواقعة بنهاية شارع جامعة الدول العربية والمقام منذ عام 1975 م، حيث اكتمل إجراء الاختبارات اللازمة للأعمدة الخرسانية للكوبرى بذلك القطاع من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة والتى أثبتت انتهاء العمر الافتراضى للخرسانة وعدم صلاحيتها للاستمرار ولا تستوعب الأحمال المرورية الجديدة عليه خصوصًا بعد انتهاء مشروع التطوير بالكامل الأمر الذى استدعى إلى إزالتها حفاظاً على السلامة العامة واستحداث كوبرى جديد لتسهيل عملية الربط مع الكوبرى الحالى.



لافتًا إلى توفير البدائل المرورية اللازمة واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتسهيل الحركة المرورية والتى لم تتأثر بأعمال الإزالة، كما تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد نهاية شارع أحمد عرابى بحى المنيرة الغربية بالمنطقة الواقعه ضمن مخطط التطوير لشبكة الطرق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل حيث أشاد راشد بنسب التنفيذ للمشروع وما سيحققة من طفرة مرورية كبيرة .



شملت جولة المحافظ تفقد مراحل العمل الجارية بمحور الفريق كمال عامر بالقطاع الجارى تنفيذه للربط مع الطريق الدائرى والمتجه إلى مناطق أكتوبر نطاق حى المنيرة الغربية ومسار مشروع المونوريل بنهاية شارع الصفطاوى.

وكلف المحافظ رئيس الحى بطلاء العقارات المطلة على المحور ونقل أحد الأسواق العشوائية بعد توفير موقع بديل للباعة وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة.