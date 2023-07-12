«القاهرة الإخبارية» تعلن مشاركة نجوم الوطن العربي في مهرجان العلمين خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:30 مساءً - قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مدينة العلمين الجديدة من أبرز علامات التنمية في مصر، ومن المقرر انطلاقه غدا الخميس، موضحة أن المؤتمر الصحفي ناقش جميع تفاصيل المهرجان من الجوانب الترفيهية والرياضية والفنية، وغيرها.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى مناقشة البطولات الرياضية المقرر انعقادها في مهرجان العلمين الجديدة خلال مؤتمر أمس، وجاء ذلك بحضور بعض من لاعبي كرة القدم المصرية مثل سيد معوض وأحمد حسن ومحمد فضل علاوة على مسؤولي بطولات الرياضة المختلفة، مثل الجودو والبدل والتجديف.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حفلات غنائية لكبار الفنانين في الوطن العربي مثل تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم، مضيفة: «تستعد مدينة العلمين بتحضير الشواطئ للبطولات الرياضية المختلفة المقرر انعقادها بأيام المهرجان، بينما يجرى تجهيز المسرح الروماني لاستقبال الفنانيين المشاركين في المهرجان».

وأوضحت أنه يجرى تجهيز الممشى السياحي لهذه الفاعليات الترفيهية، ويشارك كثيرا من الزوار في مهرجان العلمين الجديدة، ويترقب الجميع انطلاق المهرجان غدا الخميس، والذي سيستمر لمدة تصل حوالي 44 يوما.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.