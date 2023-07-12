سفير مصر بنيروبى يبحث مع وزير خارجية كينيا التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، مع ألفريد موتوا، وزير الخارجية الكينى، حيث تباحثا حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد لمشاركة مصر فى قمة منتصف المدة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى والتى تستضيفها كينيا يوم 16 الجارى، وذلك فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى(النيباد).





وتناول الوزير الكينى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وحمل الوزير الكينى السفير المصرى رسالة إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، معربًا عن التطلع للقائه فى نيروبى لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التى تناولاها خلال زيارته للقاهرة فى مارس الماضى، وفى الاتصالات الأخيرة بين رئيسى البلدين. وأعرب نصر الدين فى اللقاء عن تثمين مصر للدور الذى تلعبه كينيا فى مكافحة الإرهاب فى منطقة شرق إفريقيا ووساطتها فى العديد من القضايا الإقليمية، وبالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين، مبرزًا ترحيب مصر باستضافة الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين فى وقت لاحق من العام.

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