مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة علاجية بقرية العدوة فى أسوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت قافلة علاجية بقرية العدوة فى أسوان، اليوم الأربعاء، ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية بأسوان فى حديثه لـ"إكسترا نيوز" اليوم: "نحن هنا ننفذ القافلة الطبية التابعة لمركز كوم أمبو، على مدار يومين، اليوم وغدا الخميس".
وواصل: "القافلة الطبية تضم 10 تخصصات مثل الباطنة والمسالك البولية والجلدية وغيرها، كما أن هناك صيدلية متنقلة".
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