جدة - نرمين السيد - قال مراسل قناة القاهرة الاخبارية من السودان محمد إبراهيم، إن هناك تفاؤلا كبيرا من المراقبين للمشهد فى السودان بقمة دول الجوار التى تستضيفها مصر غدا الخميس، خصوصا وأن مصر لديها ارتباط تاريخى مع الشعب السودانى، وبالتالى هناك تفاؤل من المواطنين السودانيين والمراقبين بأن تشهد الاجتماعات التى تحتضنها القاهرة يوم غدا نتائجا جيدة لحل الازمة السودانية.





وأضاف أن القوى السياسية تنظر إلى قمة الغد أنها ستكون ناجحة، ويرون أن بإمكان مصر إيقاف نزيف الدم بين الجانبين، ويرون أيضا أن مصر من قديم الزمان تلعب دورا هاما فى حلحلة أزمات السودان، ويرون أن مصر من أكثر الدول المؤهلة لحل الأزمة التى مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر. وأكد أن السياسيين والمراقبين يتوقعون أن تجد هذه القمة التى ستعقد فى القاهرة استجابة من الطرفين المتحاربين فى السودان، باعتبار أن مصر لها تأثير كبير على المشهد السياسى السودانى، وأن مصر هى من كانت تلعب دورا كبيرا فى الإتفاق الإطارى، واحتوت عددا كبير من القوى السياسية وخلقت جو ملائم فى البلاد لإحلال السلام. تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدا الخميس، اجتماعا لدول جوار السودان لبحث تسوية الصراع الدائر فى السودان بين الجيش والدعم السريع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: تفاؤل سودانى بقمة دول الجوار بمصر غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.