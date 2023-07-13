«ثبت أساس الكنيسة» عظة عودة البابا تواضروس فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأقيم الاجتماع فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التى امتلأت بأبناء الكنيسة، الذين جاءوا ليروا البابا الذى يطل عليهم بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرا، واستقبل الحاضرون قداسته بحفاوة بالغة وفرحة عبروا عنها بكلمات التهنئة العفوية طالبين لقداسة البابا دوام الصحة والعافية.

وصلى قداسته صلوات رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

ورحب نيافة الأنبا بافلى بوجود قداسة البابا معبرا عن فرحته وفرحة آباء الاسكندرية وشعبها بعودة قداسته بكامل صحته، واستئناف نشاطه الرعوى.

وكرم قداسة البابا قبل بدء العظة 33، المتفوقين من الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، واستمع قداسته لإحدى الترانيم قدمتها خادمة بلغة الإشارة تشجيعا لذوى الهمم من الصم وضعاف السمع.

وعرضت الدكتورة الباحثة سيلفيا مرقص بطرس ورقة بحثية لرسالة الماجستير فى كيفية الاستفادة من فوائد استخدام "Artimizia = الشيح" مع مادة Piogiltazone علاج مرض السكرى من النوع الثانى، وقد حصلت عليه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى علم الجينات الوراثية، وشجعها قداسة البابا بعد أن ناقشها، مثنيا على جهدها العلمى المتميز.

وألقى قداسته العظة، مهنئا أبناء الكنيسة بعيد الآباء الرسل وقدم الشكر لله على نعمته ورحمته وعمله معه خلال فترة المرض، مؤكدا أنه شعر بتأثير صلوات آباء وأبناء الكنيسة لأجله، إلى جانب جهود الفريق الطبى المعالج.

وقدم قداسته الشكر أيضا لمقدمى فقرات الحفل المتنوعة، وشرح قداسة البابا معنى كلمة أوشية والتى تعنى "طلبة"، مشيرا إلى أننا فى الكنيسة نصلى العديد من الأواشى (الطلبات) مثل أواشى المرضى والراقدين والمسافرين ورئيس أرضنا والزروع ومياه الأنهار والأمطار والهواء.. إلخ.

وأشار إلى طلبات قصيرة نصليها وهى التى تبدأ بعبارة: "نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة"، وتأمل قداسته فى الطلبة الأولى من هذه الطلبات وهى "ثبت أساس الكنيسة"، وشرح أن الكنيسة هنا يقصد بها:

1- أنت (هيكل): "أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم؟" (1كو 3: 16)

2- أسرتك: "الكنيسة التى فى بيتك" (فل 1: 2)

3- الكنيسة التى تصلى فيها.

4- كنيستك التى تنتمى لها (أى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية).

ولخص قداسته معنى هذه الطلبة فى ثلاثة معان وهى:

1- ثبت خلاصك فى قلبى: والخلاص بالصليب.

2- ثبت الاستنارة فى عقلى: والاستنارة بالمعمودية والكتاب المقدس وبقية الأسرار الكنيسة. مؤكدا على أن الاستنارة مهمة فى حروب التشكيك الإيمانى المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وشدد على أنه لا يوجد سؤال فى المسيحية ليس له جواب، ولذلك يجب على الشباب أن يستنيرون ولا يكونون مثل ريشة تحركها الرياح.

3- ثبت اشتياقى للسماء: بالحنين للأبدية وعشرة المسيح ووعوده الصادقة.