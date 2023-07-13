تحالف العمل الأهلى.. أداة لخدمة 30 مليون مصرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أهم قرار اتخذته الدولة فى الآونة الأخيرة، لتحسين حياة المواطنين الذين عانوا عقودا طويلة من الإهمال والتردى فى الخدمات، من خلال توفير شبكة حماية اجتماعية توفر احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وفق دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، جاء فيها أن الدولة حققت نجاحات فى الحماية الاجتماعية منذ 30 يونيو، وكان التحالف الوطنى من بين تلك النجاحات. وأشارت الدراسة إلى أن التحالف انطلق فى مارس 2022، ويضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، ويقدم الخدمات لأكثر من 30 مليون مصرى. ونوهت بأن التمكين الاقتصادى وخلق فرص للفئات المختلفة أبرز أهداف التحالف، إضافة إلى تقديمه الدعم النقدى والغذائى والمساعدات الطبية، والاهتمام بالجانب التوعوى والمساعدات الاجتماعية.

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