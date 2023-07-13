القاهرة الإخبارية.. مصر تؤمن أن الأزمة السودانية شأن داخلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبذلت الدولة المصرية جهودا مثمرة لاحتواء الأزمة السودانية التى اندلعت فى أبريل الماضى، والتى يعد آخرها إعلانها استضافة قمة دول جوار السودان، فى محاولة لبحث سبل الصراع والتوصل لطرق سلمية لإنهاء الأزمة.

وقال الإعلامى أحمد أبو زيد خلال مقدمة برنامج "هذا المساء" على قناة القاهرة الإخبارية: "هل تتذكرون ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى يدير قبل 5 سنوات، بأننا ندير سياستنا بشرف فى وقت عز فيه الشرف".

وواصل: "مصر تؤمن أن الأزمة السودانية شأن سودانى داخلى".

ولم تتخل مصر عن أشقائها منذ بداية الصراع، إذ استقبلت آلاف النازحين السودانيين الفارين من جحيم الحرب، كذلك قدمت مختلف أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية، وعملت على إنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل، وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين العائدين من السودان.