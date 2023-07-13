جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن انعقاد قمة "دول جوار السودان" فى القاهرة، حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر مع السودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.





وذكر التقرير، أن القمة تبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وأضاف التقرير، أن مصر استندت فى تحركاتها لعدد من المحددات التى تأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها؛ وأهمها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، كما تضمنت المحددات وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان التى تعد العمود الفقرى لحماية الدولة من خطر الانهيار. كما شددت على أن النزاع فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التى أدت إليه فى المقام الأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. قمة دول جوار السودان تبحث إنهاء الصراع وتسوية الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.