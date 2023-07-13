برنامج الفرصة يستعرض التصفيات الأولية لمشروعات الشباب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - انطلقت التصفيات الأولية للمشروعات التى أطلقها الشباب بعد جولات فريق برنامج الفرصة على أون، فى المحافظات، والتى بدأت من الإسكندرية مروراً بالمنصورة والمنيا، وأخيراً القاهرة.





وتنافس الشباب على النجاح فى التصفيات الأولية من أجل خوض المنافسات النهائية فى البرنامج، والتى ستنطلق الأسبوع المقبل.

وشهدت الحلقة الماضية من برنامج "الفرصة"، المذاع على قناة on، عرض ثلاثة شباب واعدين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً فكرة "ريستى" أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة، والتى تعتمد على فكرة تمكين البائعين من الاستفادة وإرسال الإيصالات للعملاء عبر رقم الهاتف ودون طباعة إيصالات بالآلاف يومياً ولا يتم الاستفادة منها.

يشهد الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدى، تنافسًا كبيرًا بين الشركات الناشئة على مستوى المحافظات، إذ يسعى البرنامج للتوسع الجغرافى فى المحافظات بحثًا عن أهم الشركات الناشئة وإتاحة الفرص أمامهم، وذلك فى إطار استهدافه لتوسيع دائرة الفرصة لأكبر عدد من الشركات الناشئة على مستوى المحافظات عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوعًا مليئة بالمتعة والإثارة.

يذكر أن برنامج الفرصة واصل الأربعاء الماضى، فى ثانى حلقات الموسم الجديد للبرنامج المذاع على قناة "ON"، التصفيات الأولى بين المتسابقين من محافظة الدقهلية ومدن الدلتا والقناة الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم. بينما يستقبل البرنامج فى ثالث حلقات البرنامج أفكار ومشروعات الشركات الناشئة من عروس الصعيد محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

يذكر أن التسابق يتم فى البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهى مرحلة التصفيات الأولية وهى المرحلة التى سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسى الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتى ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعنى أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى فى الموسم التالى.

المرحلة الأولى وهى مرحلة التصفيات الأولية وهى المرحلة التى سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسى الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التى تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعنى أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى فى الموسم التالى.

تنتهى المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هى مرحلة الحلقات التسابقية فى الأستوديو، التى تديرها لميس الحديدى وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

"الفرصة" مع لميس الحديدى، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء فى تمام التاسعة مساء على قناة "ON".