بايو ماك يحصد المركز الثانى فى تصفيات «الفرصة»

جدة - نرمين السيد - مشروع "بايو ماك" عبارة عن جهاز يساعد القلب على ضخ الدم؛ حيث حصل على 4 أصوات فى التصفيات الأولية فى محافظة الإسكندرية.

وفى التصفيات النهائية لحلقة الأمس، تم عرض المشروع للمرة الثانية على لجنة التحكيم، والتى علقت أن البرنامج يحتاج إلى مشوار طويل من التطوير حتى يتم تحويله إلى مشروع تجارى.

وحصد المشروع المركز الثانى فى تصويت برنامج "الفرصة" بعدد نقاط 213 نقطة.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذى لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".