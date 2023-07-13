الفرصة.. إعلان نتيجة التصفيات النهائية بفوز 5 شركات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج الفرصة على قناة أون الفضائية نتيجة التصفيات النهائية للبرنامج، والتى تأهلت فيها 5 مشروعات إلى المرحلة النهائية، بينما خرجت 5 مشروعات أخرى.





ولفتت إلى أن المشروعات المتأهلة إلى المرحلة النهائية هى مشروعات شركات: "تصميمك، ومدرستى، وسيتر، وفلاش، وفيلا بى"

بينما خرجت شركات: "كوفيه، وبونشياش، كويكنج وأعلاف، وجى مايند".

"الفرصة" مع لميس الحديدى، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء فى تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر".

ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذى لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".