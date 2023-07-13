السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبى بقصر الاتحادية (فيديو)

وذكر متحدث الرئاسة على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الرئيس السيسى تباحث مع آبى أحمد حول سبل تسوية الأزمة فى السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.
بدأت مساء اليوم الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة. أعلن ذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما نشرته "إكسترا نيوز".
يذكر أن مصر تستضيف غدا الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة
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