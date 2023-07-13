السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبى بقصر الاتحادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بقصر الاتحادية، حيث يرأس وفد بلاده فى مؤتمر قمة دول جوار السودان.





وذكر متحدث الرئاسة على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الرئيس السيسى تباحث مع آبى أحمد حول سبل تسوية الأزمة فى السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

بدأت مساء اليوم الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة. أعلن ذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما نشرته "إكسترا نيوز".