الفرصة.. اكستراكتور كو يحصد المركز الأول فى التصفيات النهائية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مشروع أبانوب يسمى اكستراكتور كو، وهو مشروع يساعد الفلاحين على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية، وحصل على تصويت 394 نقطة، وأشادت به لجنة التحكيم.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر"ز

ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذى لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".