امتحان فى 3 مواد.. قطار الثانوية العامة يصل وجهته الأخيرة اليوم

جدة - نرمين السيد - ويستمر امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون كل منهما من 46 سؤالا، بينهم 44 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية، فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لكل منهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لكل منهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين.

أما فيما يتعلق بامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، فيصل زمن الإجابة المخصص له لساعتين فقط، ويتكون من 20 سؤالا، بينهم 18 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد"، يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، وسؤالى مقال، ويخصصص لأسئلة الاختيار من متعدد 26 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 30 درجة للمادة.

وتنقسم الأسئلة الموضوعية إلى 10 أسئلة مخصص لكل منهم درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لكل منهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين.

وتستقبل اللجان الطلاب عند الساعة 8:15 صباحا لإنهاء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية والكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى، ويتسلم الطلاب ورقتى الإجابة (البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية) قبل بدء الوقت الرسمى للامتحان بـ10 دقائق، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى حالة تأخر تسليم كراسات الأسئلة يتم تعويض الطلاب بوقت إضافى.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتى إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتى الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللونين الأسود أوالأزرق فقط.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبان متتاليان على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتى الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الخميس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء ـ الجيولوجيا" لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، أما طلاب مدارس المكفوفين فيؤدون الامتحان فى مادة الإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، يوم 12 يونيو الماضى، حيث بدأها الطلاب بأداء الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع، وبعد فترة توقف استأنفوا الامتحانات يوم 18 يونيو بأداء المواد الأساسية، وتختتم الامتحانات غدا الخميس، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وطلاب مدارس المكفوفين، أما طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM فينهون امتحاناتهم يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو، بأداء الامتحان فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام، أكثر من 783 ألف طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، أمام 2097 لجنة.

وتعقد الامتحانات ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.