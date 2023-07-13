طقس الخميس.. الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الادارية 36 24

6 أكتوبر 37 24

بنهـا 36 25

دمنهور 36 25

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 34 25

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 35 24

رفح 34 25

رأس سدر 37 26

نخل 39 21

كاترين 34 17

الطور 34 25

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 28 22

السلوم 33 21

سيوة 36 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 28

سفاجا 40 28

مرسى علم 40 29

شلاتين 38 27

حلايب 35 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 42 28