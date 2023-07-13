لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب لإتمام التفتيش فى آخر أيام الامتحانات

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة، يتوافدون على 2097 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، من الساعة 8:15 صباحا، لإتمام إجراءات التفتيش، فى آخر أيام الامتحانات لهذا العام الدراسى 2022/2023.





ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان فى مادة الأحياء لشعبة العلوم، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

وتوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية، لتفتيش الطلاب والكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، قد تكون بحوزتهم، ويتم استخدامها 3 مرات، الأولى عند دخول اللجان، والثانية عند الوصول للفصول الامتحانية وقبل بدء الامتحان، أما المرة الثالثة تكون بعد نصف ساعة من بداية الامتحان مع التركيز على الديسكات وعدم إزعاج الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجراءات التفتيش لا تستغرق أكثر من دقيقتين من كل طالب، ولا يمكن استثناء أى طالب من تلك الإجراءات حتى لو وصل إلى اللجنة قبل دقائق معدودة من بدء الامتحان، مشددا أن الوزارة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقبل بدء الوقت الفعلى للامتحان بـ10 دقائق، يوزع الملاحظون ورقتى الإجابة على الطلاب "ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية" لكتابة بياناتهم، ثم يتسلمون كراسة الأسئلة عند دقات التاسعة، لبدء الإجابة، وفى حالة تأخير تسليم كراسات الأسئلة يتم تعويض الطلاب بوقت إضافى، وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم

ويصل قطار الثانوية العامة، للعام الدراسى 2022/2023، لمحطته الأخيرة، اليوم الخميس، وقد بدأ الطلاب ماراثون الامتحانات يوم 12 يونيو الماضى.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام، لأكثر من 783 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.