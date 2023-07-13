وزير الرى يتابع إجراءات التحول الرقمى بهيئة مشروعات الصرف (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور سويلم، إنه وفى إطار العمل على تعزيز الرقمنة والتحول الرقمى بمختلف جهات الوزارة، فقد تم تصميم تطبيق Water Net for web بمعرفة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف، وقد تم إصدار شهادة التسجيل والإيداع للتطبيق بإسم هيئة الصرف من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هيئة الصرف أطلقت هذا التطبيق - بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية - لخدمة جميع العاملين بالوزارة بجهاتها المختلفة تماشيا مع خطط الدولة نحو رقمنة الأعمال، ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات للعاملين بالوزارة بالمحافظات المختلفة بما يسهم فى رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر، ومن ضمن هذه الخدمات تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة، والتعرف اللحظى على بيانات أى مجرى مائى بالطبيعة مع تحديد الموقع الكيلومترى، وتمكين المستخدم من إستعراض كافة المجارى المائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أهمية هذا التطبيق فى توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية فى مصر، موجها بالإستمرار فى تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دورى لتحقيق أفضل إستفادة من هذا التطبيق، مع توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المختلفة وتجميع كافة البيانات فى مصدر واحد موثق على أن يتم إتاحة هذه البيانات لكل الجهات.

وتم تحسين أداء خدمتى تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلو مترى لتسهيل استخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف تعمل على تطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية بما يسهم فى تحسين إدارة منظومة الصرف على مستوى إدارات وهندسات الصرف بالمحافظات.

كما سبق عقد ورشة عمل حضرها ممثلين عن جهات الوزارة المختلفة لتعميم الإستفادة من هذا التطبيق وتبادل الخبرات بين مختلف العاملين، كما تم تنفيذ عدة سيناريوهات لإستعراض خدمات التطبيق على الطبيعة.