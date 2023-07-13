أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 13 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما سيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء ـ الجيولوجيا" لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

القاهرة

يحتضن استاد القاهرة الدولى لقاء القمة المرتقب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والمؤجل من الأسبوع 31 من مسابقة الدورى الممتاز.

القاهرة

يفتتح وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية".

الإسكندرية

يطلق مركز جمال عبدالناصر الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مبادرة "يجعله عامر"، لتأهيل المقبلين على الزواج.