حجازى: دعوة مصر لقمة «دول جوار السودان» إدراك لمسؤوليتها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازى، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعقد قمة "دول جوار السودان"، التى تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، جاءت إدراكًا لمسؤولية مصر الإقليمية ولمحاولة بحث سبل لحقن دماء الشعب السودانى الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية التى عصفت بهذا البلد الآمن وتعرض أمنه وسلامته للخطر، وللحفاظ على وحدته وسلامته الإقليمية، وعلى مؤسساته الوطنية.





وأضاف السفير حجازى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- أن قمة "دوار جوار السودان" تمثل أيضًا تقديرًا للبعد الإنسانى والأمنى؛ نظرًا لارتباط أمن السودان بأمن مصر القومى وكذلك بأمن واستقرار دول الجوار التى باتت تتعرض لضغوط اقتصادية وأمنية وعسكرية بالغة الخطورة.

وتابع أنه فى ظل تفشى هذا النزاع بين الأشقاء بالسودان، حرصت مصر على الدعوة إلى تلك القمة من مسافة متقاربة من الجميع وبحيادية ومصداقية تتسم بها دومًا مواقفها الداعمة لشعب السودان ومؤسساته، وعلى السعى لإيجاد حل ولدور فاعل تشارك فيه دول الجوار الرأى، من أجل مواجهة الأزمة الأمنية والعسكرية والإنسانية المتفاقمة.

وأوضح أن فى إطار تلك المسؤولية الإقليمية، تحركت القاهرة للتشاور مع دول الجوار؛ لبحث كيفية إطلاق مسار تفاوضى، وطرح آليات للحل تتوافق مع الآليات والوساطات الإقليمية والدولية القائمة، وبهدف مشترك وهو إخراج السودان من حالة المواجهة لحالة التفاهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووضع مصلحة الشعب السودانى فى المقام الأول، ولكى يتحمل الجميع مسئولياته.

وأشار إلى أن تلك القمة من شأنها أيضًا دعم الانطلاق نحو أسس لحل يكفل للسودان وحدته وسلامته، والحفاظ على مؤسساته، والخروج من هذا الوضع الخطير الذى يهدد دول الجوار والأمن والسلم بشرق القارة بل والأمن والسلم العالمى، وأصبح من الضرورة التأكيد على رفض التدخل الخارجى فى النزاع ليكون الحل دومًا سودانيًا- سودانيًا تراعى فيه مصالح السودان وجواره الجغرافى.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قمة "دول جوار السودان" تحمل أملًا جديدًا للتصدى لهذا الوضع شديد الخطورة، وتشكل رافعة للموقف ومواجهته بفاعلية والتزام وحيادية، حفاظًا على أمن واستقرار السودان وسلامة شعبه، مشددًا على أن مصر لن تألو جهدًا خلال تلك الاجتماعات لمحاولة البحث عن السبيل لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف وإعادة المسار الديمقراطى، الذى كان يسعى شعب السودان وقياداته لتحقيقه.